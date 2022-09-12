Херсон, Бывш. УССР, , 12:45 — REGNUM Ситуация на херсонской линии фронта является контролируемой и на ней невозможен вариант контрнаступления ВСУ, которое произошло на харьковском направлении. Об этом 12 сентября заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ситуация контролируемая. Харьковский вариант на данном этапе просто невозможен. У нас есть объективные на то причины. Никакой паники в городе нет», — приводит его слова РИА Новости.

При этом киевские боевики начали попытки контрнаступления на херсонском направлении ещё в конце августа 2022 года, в Минобороны России сообщают, что они отбиваются с огромными потерями для бандеровских формирований.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава городской администрации Александр Волга рассказал, что на сегодняшний день электроэнергия с территории России через подстанции обеспечивает электроснабжение города Энергодара и близлежащих регионов.