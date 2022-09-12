Херсон, 12 сентября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Ситуация на херсонской линии фронта является контролируемой и на ней невозможен вариант контрнаступления ВСУ, которое произошло на харьковском направлении. Об этом 12 сентября заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Ситуация контролируемая. Харьковский вариант на данном этапе просто невозможен. У нас есть объективные на то причины. Никакой паники в городе нет», — приводит его слова РИА Новости.

При этом киевские боевики начали попытки контрнаступления на херсонском направлении ещё в конце августа 2022 года, в Минобороны России сообщают, что они отбиваются с огромными потерями для бандеровских формирований.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава городской администрации Александр Волга рассказал, что на сегодняшний день электроэнергия с территории России через подстанции обеспечивает электроснабжение города Энергодара и близлежащих регионов.