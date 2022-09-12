София, 12 сентября 2022, 12:45 — REGNUM В лесу в районе населенного пункта Средец на юго-востоке Болгарии в непосредственной близости от болгарско-турецкой границы обнаружен рюкзак с находящимися в нем несколькими православными иконами, представляющими огромную историческую ценность. Об этом 12 сентября сообщает софийская газета «Факты».

Полиция
Полиция
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Согласно официальной информации, тайник нашел ефрейтор болгарской армии Иван Димитров, ранее прибывший в регион в составе спецподразделения для охраны приграничной территории. По словам Димитрова, на тот момент военный был не на службе «и осуществлял пробежку по лесу».

Находка была отправлена в Болгарскую академию наук в Софии, где уже указали, что эти иконы являются «редчайшими экземплярами».

Предполагается, что рюкзак с иконами в лесу оставили контрабандисты для последующей его переправки в Турцию или Грецию. Ведется следствие.