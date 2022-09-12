Ярославль, 12 сентября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. 10 сентября в Ярославской области сотрудники ГИБДД открыли стрельбу при задержании нетрезвого водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Официальный сайт Госавтоинспекции Инспектор ГИБДД

Пьяный водитель «Рено Логан» ехал по трассе Ярославль — Рыбинск. За ним выехал наряд ДПС. Мужчина проигнорировал неоднократные требования полицейских об остановке и продолжил движение, увеличивая скорость.

Сотрудникам ГИБДД пришлось применить табельное оружие. Несмотря на предупредительный выстрел в воздух, автомобиль не остановился. Тогда полицейские выстрелили по колёсам. Благодаря этому удалось задержать 35-летнего водителя.

На мужчину завели административные дела по нескольким статьям: за управление транспортным средством в состоянии опьянения, за невыполнение требования сотрудников полиции об остановке, а также за неповиновение распоряжению сотрудника полиции.

Автомобиль помещён на специализированную стоянку.