Омск, , 12:42 — REGNUM Бывший главный тренер омского хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли вернулся в Омск для работы консультантом в клубной академии. Об этом 12 сентября сообщает пресс‑служба команды.

Боб Хартли Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Многие из вас уже видели его, а теперь официально: канадский специалист, он же золотой тренер «ястребов» Боб Хартли в Омске!» — говорится в сообщении.

Отмечается, что Хартли будет консультировать хоккейную академию «Авангарда» и помогать в развитии детско‑юношеского спорта в омском регионе.

Напомним, Хартли возглавлял «Авангард» с 2018 по апрель 2022 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Гагарина в 2021 году.

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