Абакан, 12 сентября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В Хакасии 13 сентября ожидаются порывы северного ветра 15-20 м/с. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении по ГО, ЧС и пожарной безопасности, ссылаясь на прогнозы синоптиков.

Марина Каширская ИА REGNUM Пал травы

По данным управления, с 13 по 16 сентября в Аскизском, Бейском и Усть-Абаканском районах сохранится четвёртый класс пожарной опасности. Жителей Хакасии просят строго соблюдать меры пожарной безопасности, не сжигать траву.

«К сожалению, ситуация с пожарами осенью резко ухудшается», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, с начала 2022 года в Хакасии потушили 471 степной пожар и 488 палов травы. Зарегистрировано 102 лесных пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей ряда сибирских регионов предупредили о порывистом ветре и высокой пожароопасности.

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