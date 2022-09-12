Липецк, , 12:41 — REGNUM «Единая Россия» победила на муниципальных выборах в Липецкой области, об этом сообщили 12 сентября в пресс-службе администрации региона.

Елец Пресс-служба администрации Липецкой области

Самая крупная избирательная кампания состоялась в городской совет Ельца. По её итогам, как сообщил на еженедельном совещании председатель облизбиркома Сергей Елманов, из 25 мандатов 20 получат представители «Единой России», ещё три места — «Партия пенсионеров за социальную справедливость», два мандата получают самовыдвиженцы. По сравнению с предыдущим созывом депутатский корпус обновился почти на 70%. При этом в предыдущем созыве работали представители пяти партий.

Выборы депутатов также проходили в Данкове, Усмани и Новочеркутинском сельском совете Добринского района, большинство голосов набрали кандидаты от «Единой России».

Елманов сообщил, что из Ельца поступали жалобы на нарушения, однако ни одна подтверждения не получила.

Муниципальные выборы в Липецкой области состоялись 11 сентября.