София, 12 сентября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Окончательное введение в действие основных мощностей газового интерконнектора, соединяющего магистральные трубопроводы Болгарии и Греции, может быть отложено на несколько недель. Об этом 12 сентября сообщает БНР.

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По некоторым данным, при предварительном запуске обслуживающей подачу голубого топлива системы был обнаружен ряд недочетов.

«Мы планировали оперативно устранить возникшие серьезные проблемы, но, как оказалось, на это понадобится намного больше времени», — заявил действующий министр регионального развития и благоустройства Болгарии Иван Шишков.

Как ожидается, сегодня Шишков лично прибудет на соответствующий участок объекта в Старозагорской области на юге страны с официальной инспекцией.

Напомним, соединение газовых магистралей болгарско-греческого интерконнектора было осуществлено в июле нынешнего года. Пилотный тест системы запланирован на 15 сентября, а запуск — на 1 октября 2022-го.