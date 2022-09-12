Москва, 12 сентября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Екатерина Стенякина («Единая Россия») просит вице-премьера Татьяну Голикову регламентировать организацию работы квестов, передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Для того, чтобы снизить риски причинения вреда здоровью несовершеннолетних я обратилась в правительство с просьбой рассмотреть вопрос о разработке и утверждении общих требований и стандартов безопасности проведения квестов, а также технических документов на оказание данных услуг», — сказала Стенякина.

Она также уточнила, что также предложила организовать обсуждение данного вопроса в Госдуме с участием всех заинтересованных структур, в том числе представителей квест-сообщества.

Ранее Москве во время квеста пострадали пять человек в результате возгорания материала из-за использования горелки, следователи проводят проверку.