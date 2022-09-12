Тбилиси, , 12:40 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили не оставит попыток снизить поляризацию в общества. Об этом она заявила 11 сентября, выступая в Местии.

Саломе Зурабишвили President.gov.ge

«Я не сдамся, и национальное согласие есть и всегда будет моей целью. Посмотрим, как далеко я зайду. Это не только в моих руках, но одно я знаю, что национальное согласие — не моя прихоть, это заказ общества», — сказала Зурабишвили.

Она заявила, что политическим силам нужно успокоиться, а население должно объединиться, чтобы укрепить республику. Президент отметила, что ругань и нетерпимость в политическом спектре негативно влияют на ситуации внутри страны.

Напомним, Евросовет вместо присуждения ожидаемого в Грузии статуса кандидата в ЕС заявил, что признаёт её «европейскую перспективу», и потребовал сначала выполнить 12 условий. В том числе требуется добиться «деполяризации» между властями и оппозицией, которая годами проводит акции протеста или бойкотирует работу в парламенте. Зурабишвили безуспешно занимается примирением сторон с декабря 2021 года.

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