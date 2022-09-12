Черкесск, , 12:40 — REGNUM В центризбиркоме Карачаево-Черкесии огласили предварительные итоги выборов в гордуму Черкесска шестого созыва. Лидером по числу проголосовавших стала партия «Единая Россия», за которую отдали голоса 67,46% жителей, участвующих в выборах.

Выборы Марина Каширская © ИА REGNUM

За кандидатов этого партийного объединения проголосовали всего 38 379 человек. Второй по численности проголосовавших стала КПРФ — 5694 проголосовавших, что составляет 10,01%. Более 5% набрали партии — «Гражданская платформа», ЛДПР и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

За ЛДПР проголосовали 3225 человек (5,67%), за «Гражданскую платформу» — 3206 человек (5,64%), за «Справедливую Россию — Патриоты — За правду» — 4805 избирателей (8,45%). Не удалось преодолеть пятипроцентный барьер двум партиям – «Родина» и «Коммунисты России». Они набрали соответственно 0,69% и 1,2% голосов избирателей.

Напомним, в столице Карачаево-Черкесии в течение трех дней проходило голосование за депутатов городской думы. Всего необходимо было распределить 33 депутатских мандата. Явка избирателей на выборы в гордуму Черкесска превысила 68%.

Читайте ранее в этом сюжете: Явка на выборы в гордуму столицы Карачаево-Черкесии превысила 68%