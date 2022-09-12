Владивосток, 12 сентября 2022, 12:38 — REGNUM Экипаж одного из траулеров приморской компании «Доброфлот» выловил несколько огромных тунцов у берегов курильского острова Итуруп, сообщают «Вести: Приморье».
Читайте также: С лососем и тунцом ситуация в России сложная — эксперт
Рыбу доставили на плавбазу «Вселовод Сибирцев», где её заморозят и привезут во Владивосток.
Тунец станет главным «действующим лицом» гастрономического фестиваля «Русский тунец», к которому готовятся в приморской столице.
Как сообщало ИА REGNUM, с лососем и тунцом ситуация в России сложная, заявила в мае доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.