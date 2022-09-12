Владивосток, 12 сентября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Экипаж одного из траулеров приморской компании «Доброфлот» выловил несколько огромных тунцов у берегов курильского острова Итуруп, сообщают «Вести: Приморье».

aes256 Тунец

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Рыбу доставили на плавбазу «Вселовод Сибирцев», где её заморозят и привезут во Владивосток.

Тунец станет главным «действующим лицом» гастрономического фестиваля «Русский тунец», к которому готовятся в приморской столице.

Как сообщало ИА REGNUM, с лососем и тунцом ситуация в России сложная, заявила в мае доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.