Иркутск, , 12:37 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 12 сентября сообщило подробности инцидента на городской набережной Иркутска 10 сентября: полицейский помог выбраться на берег упавшему в воду подростку.

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К полицейским, осуществляющим охрану общественного порядка в районе Московских Триумфальных ворот, обратились местные жители. Граждане сообщили, что о том, что за ограждение набережной в воду упал подросток.

Сержант полиции Алексей Бердников проследовал к месту события. Перебравшись за перила, полицейский встал на имеющийся отступ в надежде дотянуться до пострадавшего. Однако из-за низкого уровня реки сделать это не удалось. Тогда товарищ упавшего в водоем парня предложил свою помощь.

«Прохожие держали меня за одежду. Я в это время крепко взял юношу за руки и опустил его вниз. Находившийся в воде ухватился за ноги друга, и мы подняли их обоих наверх», — рассказал полицейский отдельного батальона охраны и конвоирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в основе 49 происшествий, случившихся в Иркутской области за три летних месяца, лежит нарушение правил безопасности.

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