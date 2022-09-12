Чебоксары, , 12:31 — REGNUM В столице Чувашии направят свыше 2,65 млн рублей на строительный контроль новой дороги в микрорайоне Солнечный. Соответствующее извещение о проведении закупки опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Стоп контроль Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Заказчиком выступает казённое учреждение «Республиканская служба единого заказчика» минстроя Чувашии. Речь идёт о проведении строительного контроля при строительстве автомобильной дороги микрорайона 3 жилого района Солнечный в Чебоксарах (первый этап строительства).

Цена контракта определена в размере 2 655 540,11 рубля. Данные средства выделяются из республиканского бюджета Чувашии.

Контракт заключён с федеральным бюджетным учреждением «Росстройконтроль» (г. Москва), он будет действовать до 29 мая 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в микрорайоне Солнечный запустили движение по новой дороге протяжённостью 3,5 км по улице Асламаса и бульвару Солнечному. На объекте работали три подрядчика, общий объем финансирования превысил 600 млн рублей.