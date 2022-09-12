Чебоксары, 12 сентября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В столице Чувашии направят свыше 2,65 млн рублей на строительный контроль новой дороги в микрорайоне Солнечный. Соответствующее извещение о проведении закупки опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стоп контроль

Заказчиком выступает казённое учреждение «Республиканская служба единого заказчика» минстроя Чувашии. Речь идёт о проведении строительного контроля при строительстве автомобильной дороги микрорайона 3 жилого района Солнечный в Чебоксарах (первый этап строительства).

Цена контракта определена в размере 2 655 540,11 рубля. Данные средства выделяются из республиканского бюджета Чувашии.

Контракт заключён с федеральным бюджетным учреждением «Росстройконтроль» (г. Москва), он будет действовать до 29 мая 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в микрорайоне Солнечный запустили движение по новой дороге протяжённостью 3,5 км по улице Асламаса и бульвару Солнечному. На объекте работали три подрядчика, общий объем финансирования превысил 600 млн рублей.