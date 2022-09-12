Барнаул, 12 сентября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю 12 сентября известило о существенном похолодании. По данным синоптиков, 13–15 сентября при прояснении на территории регионеа ожидаются заморозки до минус 2°С.

hpgruesen Заморозки

В условиях похолодания многие граждане будут вновь активно использовать печное отопление, обогревательные приборы. Обращаем внимание на соблюдение правил пожарной безопасности, призывают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителей Барнаула предупредили о существенном ухудшении погодных условий 12 сентября: из-за обильных осадков возможно подтопление ряда участков дорог.

Читайте также: Жителей Барнаула предупредили о вероятном потопе