Вашингтон, 12 сентября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. США сталкиваются со значительными внутренними угрозами для своей безопасности, заявил председатель Комитета по разведке Сената демократ Марк Уорнер по случаю годовщины терактов 11 сентября 2001 года, сообщает The Hill.

(сс) Elvert Barnes На митинге 6 января

«Я помню, как и большинство американцев, где они были 11 сентября. Моя политическая кампания была в полном разгаре, и внезапно разногласия с моим оппонентом показались очень незначительными по сравнению с этим, и наша страна объединилась», — сказал Уорнер в программе CBS «Face the Nation» с ведущей Маргарет Бреннан.

«Меня поражает то, что мы здесь, 20 лет спустя, и атака на символ нашей демократии исходила не от террористов, а от буквально погромщиков, атаковавших Капитолий 6 января», — подчеркнул он.

Уорнер высоко оценил единство и прогресс страны перед лицом угроз международного терроризма и выразил надежду, что страна сможет так же сплотиться перед лицом внутренних проблем.