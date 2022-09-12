Пермь, , 12:29 — REGNUM В Музее пермских древностей отметят день рождения мамонта. Мероприятия пройдут с 10 по 18 сентября, сообщили в администрации краевого правительства.

Мамонт (сс) Geoff Peters

В 2022 году один из самых любимых пермяками экспонатов отмечает свое 95-летие. Скелет мамонта был найден детьми весной 1927 года в Верещагинском районе. Игравшая на берегу реки компания приняла бивни мамонта за корни деревьев. Специалисты провели раскопки. В сентябре 1927 года кости скелета мамонта доставили в Пермь. Общий вес находки составил более 320 кг.

В рамках недели мамонта в Музее подготовили мастер-классы для детей, где можно будет собрать мамонта-юбиляра в технике бумажной марионетки из деталей, прорисованных настоящим палеонтологом, и сделать для мамонта поздравительную открытку. Организуют специальные экскурсии и спецпрограмму «Ночные сказки о мамонте». Посетителей ждут завораживающие тени скелетов доисторических животных, экскурсия при свете фонарика и загадочные истории.