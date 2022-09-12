Чхунчхон, Южная Корея, 12 сентября 2022, 12:30 — REGNUM С 29 сентября по 3 октября в южнокорейском городе Чхунчхон продет Международный фестиваль научно-фантастического кино. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей оргкомитета.
Согласно опубликованным данным, на фестивале покажут 79 картин, которые были выбраны из 1459 заявок, поданных из 95 стран.
Известно, что фестиваль откроет фильм южнокорейского режиссера Пак Джу Хи «Мой папа — инопланетянин».
Как сообщало ИА REGNUM, с 4 по 14 октября пройдет Пусанский международный кинофестиваль.
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