Чхунчхон, Южная Корея, 12 сентября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. С 29 сентября по 3 октября в южнокорейском городе Чхунчхон продет Международный фестиваль научно-фантастического кино. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей оргкомитета.

Рене Магритт. Голубое кино. 1925

Согласно опубликованным данным, на фестивале покажут 79 картин, которые были выбраны из 1459 заявок, поданных из 95 стран.

Известно, что фестиваль откроет фильм южнокорейского режиссера Пак Джу Хи «Мой папа — инопланетянин».

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 по 14 октября пройдет Пусанский международный кинофестиваль.

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