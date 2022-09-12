Казань, , 13:03 — REGNUM Представляющие федеральные округа восемь команд Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России принимают участие в турнире, организованном в Казани. В церемонии открытия XV Всероссийского чемпионата по водно-моторным соревнованиям принял участие министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, сообщает пресс-служба главы РТ.

Набережная озера Кабан Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

Состязания пройдут на базе центра гребных видов спорта в акватории озера Кабан с 12 по 15 сентября.

В приветственной речи Куренков подчеркнул, что проведение чемпионата дает сотрудникам отличную возможность обмениваться опытом и совершенствовать профессиональное мастерство.

Программой мероприятия предусмотрены кольцевая гонка на моторных лодках на 5 км, скоростное маневрирование на катерах и гидроциклах, командная эстафета с оказанием доврачебной помощи.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Казани с 7 по 11 сентября прошел открытый турнир по плаванию «Победим вместе». Участвовали в международных соревнованиях 150 спортсменов с синдромом Дауна из 31 региона России и пяти стран.

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