Лондон, , 13:14 — REGNUM Диверсификация торговли нужна в Евросоюзе для снижения зависимости от поставок важнейших видов сырья из России. Об этом генеральный директор Еврокомиссии по вопросам торговли Сабина Вейанд заявила в распространённом 12 сентября интервью газете Financial Times.

Фламенко. Испания Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Она отметила, что конфликт в б. УССР ускорил для ЕС расширение международного торгового сотрудничества. В Евросоюзе обнаружили, что зависят не только от поставок российского ископаемого топлива, но и от поставок других важнейших видов сырья.

«Мы не можем себе этого позволить», — подчеркнула Вейанд.

Она добавила, что определенная зависимость существует и от Китая. Зависимость в какой-то момент может стать оружием, поэтому нужно соблюдать осторожность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела предупредил об угрозе крупнейшего экономического кризиса в Европе с момента окончания Второй мировой войны. Это связано, по его словам, с действиями России.

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