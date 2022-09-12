Будапешт, 12 сентября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал не затрагивать ядерную энергетику санкциями против России. Об этом он заявил 12 сентября, отправляясь в Прагу на международный конгресс по ядерной энергетике в Центральной и Восточной Европе.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

По его словам, Венгрия просит Еврокомиссию и все институты Евросоюза дать гарантии, что отрасль ядерной энергетики не будет затронута антироссийскими санкциями.

«Мы призываем Европейскую комиссию гарантировать, что все брюссельские институты, все национальные власти и все банки, работающие в Европе, будут соблюдать это положение», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер назвал Евросоюз проигравшим в конфликте вокруг Киева из-за действий, которые противоречат его собственным интересам.

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