Прага, , 12:25 — REGNUM Бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в понедельник 12 сентября явился в пражский суд, который будет рассматривать дело по обвинению его в мошенничестве на сумму 2 миллиона долларов, связанном с субсидиями Европейского союза, как передает Associated Press.

Андрей Бабиш Doležal Michal © 420on.cz

Дело касается фермы, которая получала субсидии ЕС после того, как перешла от принадлежащего Бабишу конгломерата Agrofert, включающего около 250 компаний, в собственность родственников Бабиша. Однако спустя некоторое время Agrofet снова стал владельцем фермы.

Субсидии ЕС предназначались для средних и малых предприятий, и Agrofert не имел права на их получение. Позже конгломерат вернул полученные субсидии.

В течение нескольких лет депутатам пришлось трижды лишать Бабиша неприкосновенности в ходе расследования, начатого еще в 2007 году.

В марте 2022 года прокуратура Праги завершила вынесла обвинительное заключение в отношении Бабиша.

Бабиш отрицает, что совершал какие-либо противоправные действия, и неоднократно заявлял, что обвинения против него политически мотивированы.

12 сентября он предстал перед городским судом Праги. Обвинение запросило для него условный срок и штраф. Пока неизвестно, когда будет вынесен приговор.

Политическое движение Бабиша ANO проиграло парламентские выборы в октябре 2021 года. В настоящее время он рассматривает возможность баллотироваться на пост президента страны.

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