Прага, 12 сентября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в понедельник 12 сентября явился в пражский суд, который будет рассматривать дело по обвинению его в мошенничестве на сумму 2 миллиона долларов, связанном с субсидиями Европейского союза, как передает Associated Press.

Doležal Michal 420on.cz Андрей Бабиш

Дело касается фермы, которая получала субсидии ЕС после того, как перешла от принадлежащего Бабишу конгломерата Agrofert, включающего около 250 компаний, в собственность родственников Бабиша. Однако спустя некоторое время Agrofet снова стал владельцем фермы.

Субсидии ЕС предназначались для средних и малых предприятий, и Agrofert не имел права на их получение. Позже конгломерат вернул полученные субсидии.

В течение нескольких лет депутатам пришлось трижды лишать Бабиша неприкосновенности в ходе расследования, начатого еще в 2007 году.

В марте 2022 года прокуратура Праги завершила вынесла обвинительное заключение в отношении Бабиша.

Бабиш отрицает, что совершал какие-либо противоправные действия, и неоднократно заявлял, что обвинения против него политически мотивированы.

12 сентября он предстал перед городским судом Праги. Обвинение запросило для него условный срок и штраф. Пока неизвестно, когда будет вынесен приговор.

Политическое движение Бабиша ANO проиграло парламентские выборы в октябре 2021 года. В настоящее время он рассматривает возможность баллотироваться на пост президента страны.