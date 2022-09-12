Мариуполь, ДНР, , 12:25 — REGNUM В Мариуполь от российского города-побратима Санкт-Петербурга прибыли 12 автобусов, которые вскоре выйдут на маршруты городского общественного транспорта в приазовском городе, сообщил 12 сентября глава Мариуполя Константин Иващенко.

Автобус Наталья Стрельцова © ИА EGNUM

«На данный момент в Мариуполь уже прибыли 46 автобусов, а в самое ближайшее время поступят еще 18 машин», — написал глава и поблагодарил за оказанную помощь администрацию Петербурга.

Всего же от Северной столицы до конца года Мариуполь получит 100 единиц пассажирского автотранспорта.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербург отправил в Мариуполь 30 пассажирских автобусов