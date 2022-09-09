Мариуполь, ДНР, 12 сентября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Мариуполь от российского города-побратима Санкт-Петербурга прибыли 12 автобусов, которые вскоре выйдут на маршруты городского общественного транспорта в приазовском городе, сообщил 12 сентября глава Мариуполя Константин Иващенко.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Автобус

«На данный момент в Мариуполь уже прибыли 46 автобусов, а в самое ближайшее время поступят еще 18 машин», — написал глава и поблагодарил за оказанную помощь администрацию Петербурга.

Всего же от Северной столицы до конца года Мариуполь получит 100 единиц пассажирского автотранспорта.