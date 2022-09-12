Тюмень, , 12:23 — REGNUM В Тюменской области о итогам голосования на выборах из 100 мандатов 95 получат представители партии «Единая Россия» Об этом заявил 12 сентября председатель регионального избиркома Игорь Халин.

Выборы Марина Каширская © ИА REGNUM

Избирательная кампания в Тюменской области, по словам Игоря Халина, была спокойной и выдержанной.

Мандаты распределились следующим образом: 95 — у «Единой России», один — у самовыдвиженца в Сладковском районе, два — у КПРФ в Вагайском районе, два — у представителей ЛДПР в Вагайском и Ишимском районе.

Самыми активными были избиратели в Армизонском, Сладковском, Ярковском районах, где явка составила более 70%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области в единый день голосования 11 сентября 2022 года на участки пришли 63 392 человека, или 34,69% от общего числа избирателей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области на участки пришли около 35% избирателей