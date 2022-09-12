Брянск, 12 сентября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Социальные объекты начнут подключать к отоплению в Брянской области. Об этом 12 сентября в соцсетях сообщил губернатор Александр Богомаз.

Admoblkaluga.ru Котельную подготовили к отопительному сезону

Глава региона дал поручение подготовить с 12 сентября к подаче тепла школы, больницы и поликлиники, детские сады. Запуск котельных начнётся по графику.

«В социальных учреждениях должно быть тепло, чтобы не допустить, в том числе, роста сезонных простудных заболеваний», — отметил губернатор.

По данным синоптиков температура воздуха в Брянской области ночами опускается до семи градусов тепла.