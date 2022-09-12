Лондон, 12 сентября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Промышленная система Германии оказалась под угрозой исчезновения из-за серьёзного энергетического кризиса. Такое мнение высказал автор британского журнала The Economist.

Pixabay.com Флаг Германии

По его словам, «национальная бизнес-модель», построенная на использовании дешёвой энергии из России, а также большом спросе на закупку производимой продукции Китаем, «подвергается суровому испытанию».

«Сущность нашей промышленности находится под угрозой», — предупредил Зигфрид Руссвурм, глава Ассоциации немецкой промышленности BDI.

По его словам, ситуация выглядит «токсичной» для многих предприятий.

«А через глобальные цепочки поставок яд может распространиться на остальной промышленно развитый мир, который в значительной степени зависит от немецких производителей», — добавил он.

Руссвурм подчеркнул, что самой большой проблемой промышленности Германии стала растущая стоимость энергии. Так, цена на электроэнергию на следующий год уже выросла в 15 раз, а цена на газ — в десять раз.

Отмечается, что сильнее от энергетического кризиса пострадали более мелкие предприятия. В качестве примера в статье приводится производство хлеба.

«В стране более чем трех тысяч сортов хлеба около десяти тысяч производителей испытывают трудности, как никогда до этого в послевоенной Германии», — пишут авторы материала.

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Кризис также отразился на средних и крупных энергоёмких предприятиях в химической и сталелитейной промышленности. Они сталкиваются с аналогичными трудностями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор финансового университета при правительстве РФ Леля Паштова заявила, что в ближайшем будущем в ФРГ инфляция будет только расти, поэтому хорошие времена вернутся в страну нескоро, если не произойдет смены правящей власти.

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