Томари, Сахалинская область, , 13:21 — REGNUM По нацпроекту «Безопасные качественные автодороги» в Томаринском районе досрочно заканчивается реконструкция дороги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM пресс-службе правительства Сахалинской области.

Дорога Pixabay.com

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На участке трассы Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск приводят в порядок два отрезка: дорогу через село Белинское протяженностью 5,9 км и через село Парусное 3,3 км.

Двухэтапная реконструкция началась в 2021 году. Уложено 6,8 км асфальтобетонного покрытия. Изначально по проекту завершить работы должны были к 1 октября 2024 года. Но благодаря дополнительному федеральному финансированию планируется окончить реконструкцию ускоренными темпами в этом году. Ввод в эксплуатацию этих участков автомобильной дороги позволит обеспечить безопасное движение транспорта.

Уже построены новые водопропускные трубы, обустроено земляное полотно, укреплены кюветы. Идут работы по устройству асфальтобетонного покрытия на автодороге и на новых мостовых переходах через реки Белинская, Каменушка и Парусная. На участках сделают освещение, тротуары с перилами, автобусные остановки с заездными карманами и автопавильонами, в населённых пунктах — пешеходные переходы.

За последние три года на Сахалинке капитально отремонтировали, реконструировали и построили 40 участков региональных дорог и 34 — муниципальных.

Общественники контролируют ход работ.

«На место проведения работ по нацпроекту выезжали эксперты Народного фронта. Да, действительно, работы ведутся с опережением графика, показатель качества соответствует нормам и требованиям, относится к ведущим социально значимым объектам с повышенной транспортной нагрузкой и отнесена к рейтингу лучших дорог. Национальный проект позволяет повысить уровень жизни сахалинцев и курильчан, создать надежную транспортную инфраструктуру, отремонтировать тысячи километров дорог и искусственных сооружений на них», — прокомментировал руководитель регионального исполкома ОНФ в Сахалинской области Алексей Казанцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ямало-Ненецком автономном округе на автодороге Сургут-Салехард ремонтируют сразу три моста в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».