Москва, 12 сентября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Самые популярные туристические направления у жителей России в зимний период 2022—2023 гг. — горнолыжные курорты. Туда зимой отправятся более 30% российских туристов. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, пишут «Известия».

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По его словам, больше всего туров уже забронировано на Красную Поляну в Сочи (25%). Также по России бронируются туры в Карелию, Кавказские Минеральные Воды и Алтайский край.

Самым популярным среди зарубежных направлений остаётся Турция. Также туристы интересуются турами в Таиланд, Вьетнам и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).

ИА REGNUM сообщало, что туристический поток по России растёт. С мая по август 2022 года на территории страны отдохнули около 25 млн человек.

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