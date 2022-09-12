Донецк, 12 сентября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Вооружённые киевские формирования дважды в течение десяти минут обстреляли населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 12 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что первый обстрел Зайцево со стороны ВСУ был зафиксирован в 11:35 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Также указывается, что в 11:45 бандеровцы выпустили по Зайцево ещё четыре снаряда из танка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что численность киевских боевиков на харьковском направлении была больше в восемь раз, поэтому российские войска отвели для сохранения личного состава.