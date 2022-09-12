Берлин, 12 сентября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Ядерное сдерживание в обозримом будущем не имеет альтернативы в усилиях по обеспечению безопасности в Европе. Об этом 12 сентября заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт на мероприятии Германского общества внешней политики (DGAP) в Берлине.

Armin Kübelbeck, CC-BY-SA, Wikimedia Commons Кристин Ламбрехт

«Американскому ядерному сдерживанию, которое защищает и Европу от шантажа, в обозримом будущем не будет замены», — сказала Ламбрехт.

По её словам, его нужно во что бы то ни стало сохранить и работать над этим с Вашингтоном в НАТО.

Она добавила, что Европа должны поддержать участие в «ядерном зонтике» альянса необходимыми средствами и способностями, напомнив о решении Берлина истребители-бомбардировщики Tornado новыми самолётами F-35.

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