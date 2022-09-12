Ереван, 12 сентября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Баку в последнее время стал часто обвинять Ереван в обстрелах на границе, что может предшествовать новой провокации со стороны Азербайджана. Об этом заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) посол по особым поручениям Эдмон Марукян.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«Мы все знаем, что когда Азербайджан планирует очередную приграничную провокацию, то перед этим пытается придать ей информационную легитимность», — написал Марукян.

Он призвал все международные субъекты, которые участвуют в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, внимательно следить за происходящем в регионе. По мнению Марукяна, своевременная реакция позволит помешать провокации.

Напомним, Баку регулярно обвиняет армянскую сторону в обстрелах на границе. Ереван каждый раз отрицает эти обвинения. Во второй половине августа подобные заявления прекратились, но снова начались в сентябре.