Оренбургский район, Оренбургская область, 12 сентября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Оренбургской области мошенники обманули пожилую женщину почти на 3 млн рублей, сообщили 12 сентября в пресс-службе УМВД по региону.

Epp.genproc.gov.ru Мошенничество по телефону

По данным ведомства, пенсионерке позвонил неизвестный и представился заместителем прокурора. Незнакомец заявил, что мошенники пытаются списать с лицевого счёта оренбурженки деньги. Для предотвращения незаконного списания женщине рекомендовали обналичить все сбережения и перевести их на «безопасный счет», открытый на ее имя. Пенсионерка выполнила все инструкции.

Впоследствии ей сообщили о попытке оформить на её имя кредиты в Москве и необходимо оформить встречные заявки во всех банках города. В результате оренбурженка получила три кредита, обналичила и перевела свыше 1,2 млн рублей на указанные «сотрудником банка» счета. Ещё 200 тыс. рублей на перечислила за якобы инкассацию — для решения вопроса по перемещению наличных денежных средств из Москвы в Оренбург.

Когда женщину попросили продать квартиру, то она поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.