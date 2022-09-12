Уфа, 12 сентября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Поддержка специальной военной операции на территории б. УССР является приоритетной задачей. Об этом 12 сентября сообщил глава БашкирииРадий Хабиров на оперативном совещании правительства региона в центре управления республикой.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

Во время совещания Хабиров поручил главам муниципалитетов продолжать поддерживать семьи воинов, которые ведут борьбы с нацизмом на территории б. УССР.

«Башкирский СОБР вместе с самарским СОБРом очень героически себя проявили, очень мужественно воевали. Шаймуратовцы тоже сейчас находятся на передовой», — заявил Хабиров.

Он поблагодарил глав муниципальных образований за подготовку детей воинов к школе.

«Они выполняют тяжелый долг, тяжелую задачу. И героически проявляют себя, молодцы. Считайте, что для вас, уважаемые коллеги, поддержка спецоперации — самая приоритетная задача. Мы при этом обеспечим устойчивость экономики, социальной сферы, безработица сейчас на историческом минимуме, и помочь семьям военнослужащих — наша обязанность. Нужна забота и внимание этим людям», — заявил глава региона.

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