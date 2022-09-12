Запад будет пресекать попытки Китая помогать РФ — экономист
Москва, 12 сентября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Страны Запада будут внимательно отслеживать и пресекать попытки других государств, в том числе Китая, помочь российской промышленности и бизнесу справиться с последствиями санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.
«России не приходится слишком уж сильно рассчитывать на Китай в вопросах импортозамещения, — сказал Мастеров. — Западные страны, действительно испытывая серьезные издержки от антироссийских санкций, будут стремиться к их реальному воздействию на российскую экономику и нанесению ей соответствующего ущерба. А следовательно, они будут внимательно отслеживать и пресекать попытки других стран, в том числе Китая, помочь российской промышленности и бизнесу справиться с последствиями санкций. Тем более что в случае с Китаем значительная часть китайского бизнеса сильно зависит от западных инвестиций и технологий, и разрыв экономических отношений с Западом может привести к крайне негативным последствиям для китайского бизнеса и экономики».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров объяснил, что Китай действует прагматично, извлекая выгоду из ухудшения отношений России и Запада и вынужденного разворота РФ в сторону КНР.