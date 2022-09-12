Москва, 12 сентября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Страны Запада будут внимательно отслеживать и пресекать попытки других государств, в том числе Китая, помочь российской промышленности и бизнесу справиться с последствиями санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

F-jurist.ru Флаги России и Китая

«России не приходится слишком уж сильно рассчитывать на Китай в вопросах импортозамещения, — сказал Мастеров. — Западные страны, действительно испытывая серьезные издержки от антироссийских санкций, будут стремиться к их реальному воздействию на российскую экономику и нанесению ей соответствующего ущерба. А следовательно, они будут внимательно отслеживать и пресекать попытки других стран, в том числе Китая, помочь российской промышленности и бизнесу справиться с последствиями санкций. Тем более что в случае с Китаем значительная часть китайского бизнеса сильно зависит от западных инвестиций и технологий, и разрыв экономических отношений с Западом может привести к крайне негативным последствиям для китайского бизнеса и экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров объяснил, что Китай действует прагматично, извлекая выгоду из ухудшения отношений России и Запада и вынужденного разворота РФ в сторону КНР.