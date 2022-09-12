Луганск, 12 сентября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике прошла благотворительная акция по раздаче продуктов питания населению. Два продовольственных конвоя прибыли в города Лисичанск и Первомайск под охраной чеченских силовиков. Товары первой необходимости закупил для местных жителей Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

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«Для жителей закуплены продовольственные товары первой необходимости: мука, сахар, подсолнечное масло, крупы, макаронные изделия, бутилированная вода, а также сладости для самых юных жителей. Бойцы спецназа «Ахмат» в сопровождении двух продовольственных конвоев из Чеченской Республики во главе с заместителем командира Ахмедом Бахаевым и бойцом подразделения Рустамом Джабраиловым передали продовольствие людям», — написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Помощь в виде продовольствия и товаров первой необходимости чеченский благотворительный фонд оказывает не впервые. Так, в преддверии нового учебного года школьники городов Северодонецк и Рубежное Луганской Народной Республики получили портфели и школьные принадлежности.