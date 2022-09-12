Сана, 12 сентября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Командование йеменских повстанцев-хуситов вынуждено вербовать в свои ряды несовершеннолетних бойцов из-за высоких потерь в рядах группировки. Об этом 12 сентября сообщает Sahifa-al-Ittihad со ссылкой на заявление правозащитного центра Mayon.

Демонстрация Хуситов. Йемен

По последним данным, более 400 детей и подростков были набраны в ряды группировки в вербовочном лагере в городе Аль-Салех, на севере провинции Таиз. В ближайшее время планируется отправка детей в учебный центр в провинции Даммар, для прохождения военной подготовки.

Как отмечается, данные действия нарушают условия соглашения между хуситами и ЮНИСЕФ, согласно условиям которого повстанцы отказывались от вербовки несовершеннолетних в свои ряды.

По оценке профильных международных организаций, за годы конфликта в Йемене хуситы завербовали в свои ряды более 30 000 детей в возрасте до 15 лет.