Москва, 12 сентября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Китай действует прагматично, извлекая выгоду из ухудшения отношений России и Запада и вынужденного разворота РФ в сторону КНР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров. Так он прокомментировал информацию о том, что Китай наращивает закупки российского сырья, но не поставки оборудования.

Government ZA Флаги России и Китая

«Многие китайские компании зависят от западных патентов и технологий, а также инвестиций, — сказал Мастеров. — Нарушение ими антироссийских санкций может повлечь серьезные проблемы во взаимоотношении с западными партнерами, что чревато потерей прибыли, перебоями с деятельностью, а при неблагоприятном развитии событий — и вовсе прекращением работы вследствие запретов и ограничений, которые могут быть введены за нарушение антироссийских санкций».

По его словам, государство также не может влиять на это, поскольку это влечет необходимость вмешательства в бизнес-процессы, что чревато резким ухудшением социально-экономической ситуации.

«В этих условиях Китай действует прагматично, извлекая выгоду из ухудшения отношений РФ и Запада и вынужденного разворота РФ в сторону Китая — в особенности в части поставок сырья, — сказал Мастеров. — Снижение конкуренции за российское сырье позволяет китайским потребителям рассчитывать на выгодные для них цены на сырье. В то же время, по всей видимости, прагматичная политика Китая направлена на сохранение и экономических отношений с западными странами — в том числе и на уровне бизнеса, что, возможно, сказывается на политике Китая и сдержанной реакции на резкое обострение ситуации вокруг Тайваня в начале августа».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, американское давление на КНР накладывает отпечаток на взаимную торговлю России и Китая.