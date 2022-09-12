Саратов, , 13:00 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Роман Бусаргин по предварительным итогам голосования лидирует в выборах на пост главы региона. В видеообращении он поблагодарил жителей за оказанное доверие и обозначил планы на будущее.

Роман Бусаргин Saratov. gov.ru

«Мы продолжим работу по районам. Считаю правильным, когда общение происходит на территории. Мы начали с вами практику проведения прямых линий. Считаю нужным эту работу тоже продолжить. Уже в октябре мы проведем очередную прямую линию, потому что это позволяет решать оперативно очень многие вопросы», — сказал Бусаргин в надежде поддержки со стороны жителей Саратовской области.

Кроме Бусаргина, кандидатами на должность губернатора Саратовской области были зарегистрированы Ольга Алимова (КПРФ), Артем Чеботарев («Справедливая России — Патриоты — За правду»), Дмитрий Пьяных (ЛДПР) и Александр Ванцов (Всероссийская политическая партия «Родина»).

Как сообщало ИА REGNUM, после обработки 98,99% бюллетеней в Саратовской области большинство голосов избирателей за кандидатов в губернаторы отдано за временно исполняющего обязанности главы региона Романа Бусаргина («Единая Россия») 72,39%, или 695 319 человек.

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