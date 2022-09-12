Барнаул, 12 сентября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. По предварительным данным, средняя явка избирателей на выборах в органы местного самоуправления на территории Алтайского края составила 21,42%, проголосовало 348 570 избирателей, сообщает 12 сентября телеграм-канал регионального избиркома.

Kaluga.izbirkom.ru На выборах

Средняя явка избирателей по муниципальным районам и округам составляет 29,9%, в выборах приняли участие 221 951 человек. В городах, в среднем, на избирательные участки пришли 14,3% избирателей, проголосовало 126 619 человек. В Барнауле явка чуть выше средней по городам и составляет 14,8%, проголосовало 77 706 жителей краевой столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае выборы 11 сентября 2022 года проходили в 63 из 69 муниципалитетов, работали более 1500 избирательных участков. Всего между кандидатами в депутаты разыграны 5 тыс. 554 мандата. Также прямым образом избились главы в 145 сельских поселениях.

Читайте также: Барнаул показал самую низкую явку на выборах в России