Минск, 12 сентября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Санкции западных стран разорвали ряд давних логистических цепочек, на что должно соответствующим образом отреагировать министерство транспорта Белоруссии. Об этом 12 сентября на совещании правительства завил президент республики Александр Лукашенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

«Чтобы прибыльно продать свою продукцию на экспорт или поставить на внутренний рынок комплектующие, требуется поистине виртуозная логистика. И проще, во всяком случае в ближайшем будущем, не станет», — сказал глава республики.

Он отметил, что с начала введения санкций прошло достаточно времени, чтобы найти слабые точки, но и должным образом отреагировать на это. Лукашенко напомнил, что от транспортной отрасли зависит почти половина валютной выручки Белоруссии.

Напомним, ранее в Евросоюзе обязали Россию и Белоруссию вывезти грузовой транспорт с территории ЕС. В апреле в РБ приняли ответные меры, запретив проезжать грузовикам из ЕС по белорусской территории. Грузы от границы теперь возят белорусские транспортники.