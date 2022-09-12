Симферополь, 12 сентября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Обвинение в приготовлении заказного убийства одного из министерств правительства Республики Крым предъявлено жителю Советского района региона, сообщили 12 сентября в пресс-службе Главного Следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

Уголовное дело возбуждено по результатам спецмероприятий, проведенных УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и оперативными сотрудниками УФСБ России по Южному военному округу.

По предварительным данным следствия, житель Советского района Крыма был завербован и активно использовался представителями спецслужб бывш. УССР, планировавшими преступления в отношении высокопоставленных лиц органов власти Республики Крым. Так, с территории бывш. УССР планировалось убийство одного из министров Республики Крым.

«В составе группы лиц житель Советского района за денежное вознаграждение должен был привести заказ в исполнение согласно ранее разработанному плану», — уточнили в ведомстве.

Исполнителя задержали вечером 9 сентября в Феодосии, у него при себе находилось оружие, из которого планировалось осуществить убийство чиновника.

Следователи проводят неотложные следственные действия, допрашивают свидетелей, также проведены обыски, в ходе них изъяты оружие и граната.

Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФСБ России сообщило о предотвращении с помощью оперативно й игры целой серии диверсионно-террористических актов в отношении представителей власти в республике Крым и в Херсонской области.