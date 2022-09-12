Энергодар, Украина, 12 сентября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. На сегодняшний день электроэнергия с территории России через подстанции обеспечивает электроснабжение города Энергодара и близлежащих регионов. Об этом 12 сентября рассказал глава городской администрации Александр Волга в эфире телеканала «Россия 24».

Федя Кузнецов Энергодар

Как указал глава администрации Энергодара, на Запорожской АЭС в данный момент полностью остановлена генерация и приходящее со стороны Киева по участку ЛЭП электричество используется только для нужд самой атомной электростанции.

«Все обеспечение близлежащих регионов и самого города Энергодара переключено на подстанции, через которые идет электрический ток из Российской Федерации», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что когда удастся восстановить линию энергетической передачи и отодвинуть линию соприкосновения дальше от Запорожской АЭС, станция может быть перезапущена.