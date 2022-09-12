Анадырь, 12 сентября, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Делегацией Чукотского автономного округа в рамках Восточного экономического форума было подписано 13 документов по ключевым направления региона на общую сумму 29,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Чукотки.

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«Что важно в текущих, достаточно турбулентных условиях, на ВЭФ подтвердили реализацию ключевых инвестиционных проектов в регионе. Связь, геология, развитие промышленности — все в работе. И, безусловно, получили хороший результат по новым инвестициям в развитие Чукотского АО. 13 соглашений, новые партнеры в социальной сфере, ЖКХ, экологии и т.д. Продолжим создавать благоприятный инвестклимат, чтобы бизнесу было комфортно работать, а людям — жить на Чукотке, создавать семьи и растить детей», — отметил глава ЧукоткиРоман Копин.

Представителями Чукотского автономного округа было заключено соглашения с «Российским экологическим оператором», которое подразумевает создание объектов ТКО во всех районах округа. При помощи механизма Дальневосточной концессии совместно с компанией «Генерация» было принято решение о модернизации ЖКХ в четырёх населённых пунктах Анадырского района.

Также благодаря соглашению о сотрудничестве с «Ростелекомом», будет осуществлено подключение Чукотки к магистральным каналам связи.

Кроме того, были заключены соглашения с Газпромбанком и Сбером.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по соглашению с «Росатомом» на Чукотке поэтапно появятся еще 4 модернизированных плавучих атомных энергоблока с установленной мощностью по 106 МВт каждый. Эти мощности обеспечат электроэнергией месторождение «Песчанка». Энергоблоки разместят вблизи мыса Наглейнын в городском округе Певек, который с 2027 года превратится в мировую столицу «плавучего атома».

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