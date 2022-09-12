Чебоксары, , 12:08 — REGNUM В Чувашии рождаемость за восемь месяцев сократилась на 9,7%, смертность снизилась на 16,3%. Соответствующие предварительные данные приводит Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Семья Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, в январе–июле 2022 года в республики появились на свет 5767 детей, что на 618 человек меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Рождаемость снизилась на 9,7%.

За семь месяцев первенцами в семьях стали 1943 ребёнка (33,7% от общего числа родившихся живыми). Вторыми по очерёдности рождения появились 2007 детей (34,8%), третьими — 1331 ребёнок (23,1%), 481 ребёнок (8,3%) — четвёртыми и более.

За указанный период количество умерших снизилось на 1821 человека — до 9374 человек. Смертность сократилась за указанный период на 16,3%.

По данным статистиков, число умерших превысило число родившихся в 1,6 раза (в январе–июле 2021 года — в 1,8 раза).

В органах ЗАГС заключено по итогам восьми месяцев 2917 браков, что на 78 (-2,6%) меньше по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом. Количество разводов сократилось на 46 (-1,8%) — до 2520.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии растёт миграционная убыль населения, при этом значительно возрос отток в другие страны.

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