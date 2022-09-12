Пермь, , 12:06 — REGNUM В Пермском крае по итогам голосования из 104 депутатских мандатов 91 достался представителям партии «Единая Россия», сообщил итоги выборов крайизбирком.

Выборы

Напомним, голосование в регионе проходило в течение трех дней (9-11 сентября). Работало 230 избирательных участков.

Средняя явка избирателей составила 21,16%. Как отметил председатель крайизбиркома Игорь Вагин, это соответствует средней многолетней явке на муниципальных выборах в Пермском крае. Самый высокий показатель явки зафиксирован в Кудымкарском муниципальном округе — 31,7%, самый низкий — в Лысьвенском городском округе (14,77%).

Пермяки выбирали депутатов Лысьвенской городской думы, дум Губахинского, Кудымкарского и Пермского муниципальных округов. Довыборы прошли в думы Березников, Добрянки, Кизела, Косы, Красновишерска, Краснокамска, Чернушки и Чусового. Замещено 104 депутатских мандата. «Единая Россия» получила 91 мандат (87,5%), «Справедливая Россия — За правду!» — шесть мандатов (5,77%), самовыдвиженцы — четыре мандата (3,85%), ЛДПР - два мандата (менее 2%), КПРФ - один мандат (менее 1%).